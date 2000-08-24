Раздел: Происшествия
На украинском курорте нашли тело 8-летнего мальчика, которого искали неделю
Ребенок пропал 24 августа.
На берегу Азовского моря на острове Бирючем (Херсонская область) нашли 8-летнего мальчика, пропавшего неделю назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
В пресс-службе областной ГСЧС уточнили, что поиски завершились 29 августа в 18:00. Тело Ростислава Коваленко обнаружили на пляже на расстоянии примерно 7 км в сторону Геническа.
Ребенок пропал 24 августа в Кирилловке, он был одет только в плавки оранжевого цвета.
Как выяснилось в ходе предварительного расследования, на берегу отдыхала семья с двумя детьми. Когда они вышли из воды, мама была с одним из них, а второго упустила из поля зрения.
Читайте также: В Киеве горела многоэтажка: пострадал ребенок
Все это время, с 24 августа, мальчика искали не только водолазы, но и родители, которые не теряли надежды.
На берегу Азовского моря на острове Бирючем (Херсонская область) нашли 8-летнего мальчика, пропавшего неделю назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
В пресс-службе областной ГСЧС уточнили, что поиски завершились 29 августа в 18:00. Тело Ростислава Коваленко обнаружили на пляже на расстоянии примерно 7 км в сторону Геническа.
Ребенок пропал 24 августа в Кирилловке, он был одет только в плавки оранжевого цвета.
Как выяснилось в ходе предварительного расследования, на берегу отдыхала семья с двумя детьми. Когда они вышли из воды, мама была с одним из них, а второго упустила из поля зрения.
Читайте также: В Киеве горела многоэтажка: пострадал ребенок
Все это время, с 24 августа, мальчика искали не только водолазы, но и родители, которые не теряли надежды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
81
0
Также советуем посмотреть
- Кризис «ДБР»: что произошло
- Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
- Последствия детонации мин на охваченных пожаром полях Донбасса
- На Донбассе прошли массовые задержания
- Разрыв договора о дружбе с РФ: своевременное решение
- Все в небо: каждый 50-й пассажир самолета нашел любовь на борту
- В Луганской области на кладбище обнаружили тайник с боеприпасами
- Американец прославился на весь мир, оригинально проучив сына
- Путин доигрался
- В Донбассе действуют новые правила перевозки детей на оккупированную территорию
- С начала ООС на Донбассе задержали 39 боевиков
- В Украине можно быть коллаборационистом
- Отправившийся на прогулку домашний крокодил переполошил город
- Украина вновь отправит военных на учения НАТО
- Ризики торгів з Медведчуком посилюють ризики аграріїв
- Маск впадет в депрессию: россияне насмешили мир «автовертолетом»
- ВСУ могут получить от США противокорабельные ракеты, - эксперт
- Новый мем: Сеть повеселила собака с необычной мордочкой
- Интенсивность обстрелов на Донбассе снизилась
- Українці краще від американців знають ворога
- Потешные фотки собак, готовых на все ради еды
- Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
- МИД Франции не считает миротворцев на Донбассе необходимыми
- Странные детские игрушки, созданные взрослыми с «больной» фантазией
- Суд оставил Савченко под стражей
- Забавные питомцы, ставшие обладателями нелепых причесок
- Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ
- Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
- На Донбассе два экс-боевика пришли с повинной
- На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое
Оставьте свой комментарий