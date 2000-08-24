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Раздел: Происшествия  
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На украинском курорте нашли тело 8-летнего мальчика, которого искали неделю

На украинском курорте нашли тело 8-летнего мальчика, которого искали неделюРебенок пропал 24 августа.

На берегу Азовского моря на острове Бирючем (Херсонская область) нашли 8-летнего мальчика, пропавшего неделю назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

В пресс-службе областной ГСЧС уточнили, что поиски завершились 29 августа в 18:00. Тело Ростислава Коваленко обнаружили на пляже на расстоянии примерно 7 км в сторону Геническа.

Ребенок пропал 24 августа в Кирилловке, он был одет только в плавки оранжевого цвета.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, на берегу отдыхала семья с двумя детьми. Когда они вышли из воды, мама была с одним из них, а второго упустила из поля зрения.

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Все это время, с 24 августа, мальчика искали не только водолазы, но и родители, которые не теряли надежды.
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 Теги: курорт, ребенок

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Сегодня, 13:13 » Автор: Анна Мартынова
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