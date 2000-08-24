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Раздел: Происшествия  
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В Днепровском районе Киева избили и похитили мужчину

В Днепровском районе Киева избили и похитили мужчинуБыл введен план "Перехват".

В четверг, 30 августа, в Киеве неизвестные избили, а потом силой посадили в машину и увезли мужчину в неизвестном направлении. Полиция объявила план «Перехват», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Похищение произошло в Днепровском районе возле рынка «Юность».

По предварительным данным, авто, в котором увезли мужчину - Mazda 6, номерные знаки AA 0639 IK. По последней информации известно, что машина направляется в сторону метро «Дарница».

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Полиция Киева ввела план «Перехват» в 15:13. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.
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 Теги: Киев, похищение

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Сегодня, 18:01 » Автор: Анна Мартынова
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