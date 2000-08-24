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Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: названа причина

Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: названа причинаЖители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины".

Предварительной причиной появления маслянистого налета на металлических предметах в Армянске оккупированного Крыма является выброс вредного вещества на химическом заводе, спровоцированный сильной жарой и засухой.

Об этом сообщил так называемый "вице-премьер Крыма" Игорь Михайличенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"По предварительным данным исследований, причиной выпадения вещества являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые инвестиции", – сказал он.

При этом сильная жара, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе спровоцировали выброс вредного вещества, добавил Михайличенко.

По словам представителя оккупационных властей Крыма, руководство завода могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами.

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Напомним, что в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.
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 Теги: катастрофа, Крым, причина

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Сегодня, 19:58 » Автор: Едгар Букмирза
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