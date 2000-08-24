Раздел: Происшествия
Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: названа причина
Жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины".
Предварительной причиной появления маслянистого налета на металлических предметах в Армянске оккупированного Крыма является выброс вредного вещества на химическом заводе, спровоцированный сильной жарой и засухой.
Об этом сообщил так называемый "вице-премьер Крыма" Игорь Михайличенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"По предварительным данным исследований, причиной выпадения вещества являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые инвестиции", – сказал он.
При этом сильная жара, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе спровоцировали выброс вредного вещества, добавил Михайличенко.
По словам представителя оккупационных властей Крыма, руководство завода могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами.
Читайте также: Земле грозит масштабная экологическая катастрофа
Напомним, что в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.
Предварительной причиной появления маслянистого налета на металлических предметах в Армянске оккупированного Крыма является выброс вредного вещества на химическом заводе, спровоцированный сильной жарой и засухой.
Об этом сообщил так называемый "вице-премьер Крыма" Игорь Михайличенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"По предварительным данным исследований, причиной выпадения вещества являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые инвестиции", – сказал он.
При этом сильная жара, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе спровоцировали выброс вредного вещества, добавил Михайличенко.
По словам представителя оккупационных властей Крыма, руководство завода могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами.
Читайте также: Земле грозит масштабная экологическая катастрофа
Напомним, что в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
153
0
Также советуем посмотреть
- Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
- В Украину не пустили дипломата из России
- За нелепые тату от этого мастера платят большие деньги
- Корова в помощь: придуман странный способ сделать предложение девушке
- В Украине стартуют международные военные учения
- Пользователей Сети озадачила новая оптическая иллюзия
- Про битву за ДБР
- Ворона стала звездой Сети, испортив прямой эфир
- В Минобороны сообщили, сколько человек пострадали от мин на Донбассе
- Москва использует Сенцова как «разменную монету»
- «Санта-Барбара» отдыхает: украинец подделал паспорт, чтобы жениться еще на одной
- Вячеслав Володин в стране дураков
- Сеть в восторге от реакции собаки, которую забрали из приюта
- В Швеции обезьяна сбежала из зоопарка ради фасфуда
- Привлечение Минфина породило бурю дискуссий
- Стало известно, сколько людей пропало без вести за время войны на Донбассе
- Условия сделки с Москвой
- Жительница Хорватии вместо щенков случайно приютила шакалов
- ВМС Украины выполнили боевые стрельбы
- Кризис «ДБР»: что произошло
- Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
- Последствия детонации мин на охваченных пожаром полях Донбасса
- На Донбассе прошли массовые задержания
- Разрыв договора о дружбе с РФ: своевременное решение
- Все в небо: каждый 50-й пассажир самолета нашел любовь на борту
- В Луганской области на кладбище обнаружили тайник с боеприпасами
- Американец прославился на весь мир, оригинально проучив сына
- Путин доигрался
- В Донбассе действуют новые правила перевозки детей на оккупированную территорию
- С начала ООС на Донбассе задержали 39 боевиков
Оставьте свой комментарий