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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло масштабное ДТП с пятью автомобилями

В Киеве произошло масштабное ДТП с пятью автомобилямиВсе произошло буквально на участке в 50 метров.

В Киеве на проспекте Комарова на участке дороги длинной 50 метров произошло сразу два ДТП.

Участниками ДТП стали пять автомобилей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.

В сообществе отмечают, что причиной аварий стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителями автомобилей.

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Происшествие случилось на Проспекте Комарова.
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 Теги: Киев, авария, ДТП

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Сегодня, 22:40 » Автор: Едгар Букмирза
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