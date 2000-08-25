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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом пропала 15-летняя девушка

Под Киевом пропала 15-летняя девушкаКуда она ушла и где сейчас находится - неизвестно

В Киевской области снова пропала несовершеннолетняя девушка. На этот раз разыскивается 15-летняя Анна Дорохина. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

5 августа 2018 года девушка оставила свое место жительства в с. Тарасовка и до настоящего времени обратно так и не вернулась. Куда она ушла и где сейчас находится - неизвестно.

Одета Анна была в светло-серую футболку и бирюзовые кроссовки.

Выглядит девочка на 15-16 лет, рост 160 см., худощавая, имеет серые глаза, крашенные русяво-рыжие волосы.

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"Если Вы где-то видели этого ребенка - звоните с мобильного на горячую линию "Службы розыска детей" по номеру 116 000!" – сказано в сообщении.

Под Киевом пропала 15-летняя девушка
Под Киевом пропала 15-летняя девушка
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 Теги: Киев, девушка

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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