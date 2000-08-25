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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло изнасилование с ограблением

В Киеве произошло изнасилование с ограблениемОчевидцы сообщили, что преступник задержан

В Киеве, в Днепровской районе злоумышленник изнасиловал и ограбил свою жертву. Об этом сообщил местный житель Олег Бондарчук на странице сообщества "Наш дом - Березняки" в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Инцидент произошел 30 августа около 4 утра. Местные сначала слышали крики о помощи, которые быстро утихли. Затем на место преступление приехали несколько машин полиции и "скорая". Олег увидел, как правоохранители даже задержали кого-то.

"Начиная с 5 утра, за полчаса / час увидел более 20 патрульных и охранных машин и 3 скорые в одном только пятачке Березняков . А в 6 утра в одно место слетелось около 6-7 машин, скрутили кого-то и приезжают все еще новые. Сейчас приехала экспертиза с "чемоданчиком" и пошли во двор Бучмы 8, и оттуда выехала скорая. Неизвестно что там, но я никогда на районе столько полиции не видел", - написал местный житель.

"Изнасилование с ограблением. Подозреваемого задержали", - позже добавил он.

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В полиции пока не прокомментировали эту информацию.

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 Теги: Киев, изнасилование

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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