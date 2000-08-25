Раздел: Происшествия
В Киеве пропала 12-летняя девочка
Киевлян просят помочь с поисками.
Дарницкое управление полиции объявило в розыск Софию Брызгалову 2006 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить в полицию по номеру 102.
Читайте также: Сеть возмутило состояние моста на Киевщине
Дарницкое управление полиции объявило в розыск Софию Брызгалову 2006 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить в полицию по номеру 102.
Читайте также: Сеть возмутило состояние моста на Киевщине
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