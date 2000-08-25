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В Киеве пропала 12-летняя девочка

В Киеве пропала 12-летняя девочкаКиевлян просят помочь с поисками.

Дарницкое управление полиции объявило в розыск Софию Брызгалову 2006 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить в полицию по номеру 102.

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В Киеве пропала 12-летняя девочка
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 11:26 » Автор: Анна Мартынова
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