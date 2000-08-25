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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине сгорел двухэтажный дом

На Киевщине сгорел двухэтажный домОбошлось без потерпевших.

В Бородянском районе селе Блиставица на Киевщине в 2-х этажном жилом доме произошел пожар по улице Пратна, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

В службу спасения Киевщины информация о пожаре потупила в пол четвертого утра. Сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

На место пожара были немедленно отправлены спасатели 58-го государственного пожарно-спасательного подразделения смт Клавдиево-Тарасово и 31-й государственной пожарно-спасательной части, 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.

По прибытии на место происшествия пожарные увидели, как валит густой дым из внутренней части дома. После разведки было установлено, что очаг возгорания находится в жилых помещениях.

Около 4-х часов специалисты 2-х подразделений боролись с огнем. И около полседьмого утра пожар был полностью ликвидирован.

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Информации о пострадавших во время пожара не поступало. Выгорела внутренняя часть жилого дома.

Причины возникновения пожара останавливают эксперты.
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 Теги: Киевщина, пожар

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Сегодня, 14:23 » Автор: Анна Мартынова
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Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности.

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