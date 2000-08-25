Раздел: Происшествия
На Киевщине задержали воров-гастролеров
Они ранее были судимы.
Благодаря оперативности и бдительности правоохранителей в Борисполя удалось задержать квартирных воров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Во время отработки территории одного из районов города Борисполь, патрульные заметили 2-х подозрительных лиц. Которые зашли в подъезд. Правоохранители решили проследить - и не ошиблись. Чуть позже они заметили подозрительных лиц на балконе одной из квартир дома. В который они зашли.
Немедленно правоохранители поднялись в нужную квартиру и задержали воров.
Как было установлено правоохранителями ранее судимые подозреваемые 31-го и 35-ти лет при помощи специнструмента злоумышленники проникли в квартиру через входную дверь. У них были найдены отмычка и перчатки.
Подозреваемые также сообщили. Что они не ме5стные и приехали на электричке чтобы совершать квартирные кражи.
В данный момент «криминальный дует» находится в СИЗО, проверяется их пичастность к другим аналогичным преступлениям.
Читайте также: В Киеве мост Метро начнут готовить к капремонту
В свою очередь правоохранители открыли уголовное производство по статье кража, им светит до 6-ти лет лишения свободы.
Благодаря оперативности и бдительности правоохранителей в Борисполя удалось задержать квартирных воров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Во время отработки территории одного из районов города Борисполь, патрульные заметили 2-х подозрительных лиц. Которые зашли в подъезд. Правоохранители решили проследить - и не ошиблись. Чуть позже они заметили подозрительных лиц на балконе одной из квартир дома. В который они зашли.
Немедленно правоохранители поднялись в нужную квартиру и задержали воров.
Как было установлено правоохранителями ранее судимые подозреваемые 31-го и 35-ти лет при помощи специнструмента злоумышленники проникли в квартиру через входную дверь. У них были найдены отмычка и перчатки.
Подозреваемые также сообщили. Что они не ме5стные и приехали на электричке чтобы совершать квартирные кражи.
В данный момент «криминальный дует» находится в СИЗО, проверяется их пичастность к другим аналогичным преступлениям.
Читайте также: В Киеве мост Метро начнут готовить к капремонту
В свою очередь правоохранители открыли уголовное производство по статье кража, им светит до 6-ти лет лишения свободы.
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