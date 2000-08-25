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На Киевщине мужчина убил мать палкой

На Киевщине мужчина убил мать палкойЕй было 80 лет.

В Белоцерковском районе Киевской области мужчина палкой, руками и ногами до смерти забил собственную мать, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Установлено, что в августе текущего года в одном из сел Белоцерковского района между 43-летним сыном и его матерью возник словесный конфликт. В ходе которого, человек, взял деревянную палку и подойдя к кровати 80-летней матери, нанес 5 ударов по грудной клетке, в результате чего потерпевшая упала на пол. Не остановившись на содеянном, злоумышленник нанес многочисленные удары рукой по лицу женщины, а потом ногой наступил на ее горло", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате жестокого избиения изверг-сын причинил матери телесные повреждения в виде множественных переломов ребер, от которых потерпевшая скончалась.

По процессуальному руководству Белоцерковской местной прокуратуры 43-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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 Теги: Киевщина, убийство

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Сегодня, 17:32 » Автор: Анна Мартынова
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