» » В Закарпатской области мусоровоз насмерть сбил пешехода
Раздел: Происшествия  
0

В Закарпатской области мусоровоз насмерть сбил пешехода

В Закарпатской области мусоровоз насмерть сбил пешеходаЗа рулем автомобиля находился 67-летний житель Мукачево

В Закарпатской области водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода. Сейчас выясняются причины ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

Авария произошла сегодня, 31 августа, на ул. Вишневой в селе Великие Лучки.

"Как выяснили правоохранители, водитель мусоровоза марки MAN совершил наезд на пешехода, который шел по обочине позади габаритной машины с правой стороны. В результате столкновения 81-летний местный житель скончался на месте аварии. За рулем автомобиля находился 67-летний житель Мукачево", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация ДТП - ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего").

Читайте также: Запорожье: мусоровоз насмерть сбил женщину, поскользнувшуюся на дороге

Следователь в ходе расследования дела назначит ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:53 » Автор: Татьяна Ларина
     130
     0

Похожие новости по теме

На Львовщине грузовик насмерть сбил пешехода-нарушителя На Львовщине грузовик насмерть сбил пешехода-нарушителя

За рулем автомобиля находился гражданин Македонии.

Трагическое ДТП на Львовщине: ЗИЛ насмерть сбил пешехода Трагическое ДТП на Львовщине: ЗИЛ насмерть сбил пешехода

Мужчина умер на месте от полученных травм.

На Прикарпатье Volkswagen насмерть сбил пешехода На Прикарпатье Volkswagen насмерть сбил пешехода

Под колесами автомобиля погиб 47-летний мужчина.

На Львовщине водитель насмерть сбил пешехода и скрылся На Львовщине водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Правоохранители устанавливают местонахождение личность водителя.

ДТП на Львовщине: водитель иномарки сбил насмерть пешехода ДТП на Львовщине: водитель иномарки сбил насмерть пешехода

Водитель и сам попал в больнице.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх