Раздел: Происшествия
В Закарпатской области мусоровоз насмерть сбил пешехода
За рулем автомобиля находился 67-летний житель Мукачево
В Закарпатской области водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода. Сейчас выясняются причины ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Авария произошла сегодня, 31 августа, на ул. Вишневой в селе Великие Лучки.
"Как выяснили правоохранители, водитель мусоровоза марки MAN совершил наезд на пешехода, который шел по обочине позади габаритной машины с правой стороны. В результате столкновения 81-летний местный житель скончался на месте аварии. За рулем автомобиля находился 67-летний житель Мукачево", - говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация ДТП - ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего").
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Следователь в ходе расследования дела назначит ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.
В Закарпатской области водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода. Сейчас выясняются причины ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Авария произошла сегодня, 31 августа, на ул. Вишневой в селе Великие Лучки.
"Как выяснили правоохранители, водитель мусоровоза марки MAN совершил наезд на пешехода, который шел по обочине позади габаритной машины с правой стороны. В результате столкновения 81-летний местный житель скончался на месте аварии. За рулем автомобиля находился 67-летний житель Мукачево", - говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация ДТП - ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего").
Читайте также: Запорожье: мусоровоз насмерть сбил женщину, поскользнувшуюся на дороге
Следователь в ходе расследования дела назначит ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.
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