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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП Киеве: виновник скрылся с места аварии

Смертельное ДТП Киеве: виновник скрылся с места аварииВ результате аварии женщина погибла

В Соломенском районе Киева мотоциклист сбил женщину и скрылся с места аварии. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Как отмечается, женщина, которая переходила дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибла.

Впрочем, по словам очевидцев, с места аварии скрылся и водитель мотоцикла Ducati.

Так, мотоцикл Ducati двигался по проспекту Комарова, прямо перед мотоциклом на дорогу выбежала женщина. В результате наезда женщина-пешеход получила смертельные травмы, погибла на месте происшествия, личность погибшей устанавливают следователи.

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Сообщается, что водитель мотоцикла получил тяжелые травмы, однако с места происшествия скрылся.

Смертельное ДТП Киеве: виновник скрылся с места аварии
Смертельное ДТП Киеве: виновник скрылся с места аварии
Смертельное ДТП Киеве: виновник скрылся с места аварии
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 Теги: ДТП, Киев

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Вчера, 23:35 » Автор: Татьяна Ларина
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