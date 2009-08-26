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Раздел: Происшествия  
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Работник столичного СИЗО продавал наркотики заключенным

Работник столичного СИЗО продавал наркотики заключенным24-летний злоумышленник на территорию учреждения заносил запрещенные вещества, пряча среди личных вещей.

В Киеве правоохранители задержали сотрудника СИЗО, который реализовывал наркотики среди заключенных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Криминальную Украину.

По данным следствия, 24-летний злоумышленник на территорию учреждения заносил запрещенные вещества, пряча среди личных вещей. При этом инспектор заранее договаривался о сбыте с заключенным.

Во время обыска в квартире задержанного обнаружили более килограмма каннабиса. Изъятое направили на экспертное исследование. По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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Следователи прокуратуры готовят сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство об избрании меры пресечения. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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 Теги: Киев, СИЗО, наркотики, сотрудник

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Сегодня, 10:03 » Автор: Алена Шимко
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