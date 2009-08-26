В Сети сообщили о предстоящей "облаве" на киевских водителей

В столице сегодня, 1 сентября, пройдет очередной рейд по борьбе с пьянством за рулем.



Об этом сообщили в группе PITBULL KIEV, передает



Активисты совместно с патрульной полицией проведут рейд против пьянства за рулем.



Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Участнику необходимо при себе иметь телефон, на котором установлен вайбер, быть на машине с напарником.



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Участники рейда соберутся в 23:00 у касс Олимпийского стадиона на пересечении улиц Эспланадной и Саксаганского. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом сообщили в группе PITBULL KIEV, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua Активисты совместно с патрульной полицией проведут рейд против пьянства за рулем.Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Участнику необходимо при себе иметь телефон, на котором установлен вайбер, быть на машине с напарником.Участники рейда соберутся в 23:00 у касс Олимпийского стадиона на пересечении улиц Эспланадной и Саксаганского.



