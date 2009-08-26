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Раздел: Происшествия  
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В Сети сообщили о предстоящей "облаве" на киевских водителей

В Сети сообщили о предстоящей "облаве" на киевских водителейВ столице сегодня, 1 сентября, пройдет очередной рейд по борьбе с пьянством за рулем.

Об этом сообщили в группе PITBULL KIEV, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua.

Активисты совместно с патрульной полицией проведут рейд против пьянства за рулем.

Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Участнику необходимо при себе иметь телефон, на котором установлен вайбер, быть на машине с напарником.

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Участники рейда соберутся в 23:00 у касс Олимпийского стадиона на пересечении улиц Эспланадной и Саксаганского.
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 Теги: Киев, водители, облава

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Сегодня, 10:32 » Автор: Алена Шимко
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