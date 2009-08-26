» » В Киеве под окнами общежития КПИ нашли тело студента - СМИ
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве под окнами общежития КПИ нашли тело студента - СМИ

В Киеве под окнами общежития КПИ нашли тело студента - СМИУ погибшего открытая черепно-мозговая травма.

В Соломенском районе Киева в студгородке НТУУ "КПИ" им. Сикорского рядом с общежитием обнаружили мертвого студента. Об этом говорится в студенческом паблике высшего учебного заведения в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В свою очередь в dtp.kiev.ua уточняют, что погибший выпал из окна общежития. Причины инцидента пока неизвестны. Смерть наступила мгновенно в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Читайте также: В Киеве нашли повешенным студента КПИ

На место инцидента прибыла полиция и скорая. Других подробностей пока нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, КПИ, общежитие, студент, труп

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:09 » Автор: Алена Шимко
     55
     0

Похожие новости по теме

В Киеве нашли повешенным студента КПИ В Киеве нашли повешенным студента КПИ

Парня искали неделю.

В Киеве ищут пропавшего студента В Киеве ищут пропавшего студента

В Киеве разыскивают студента КПИ имени Игоря Сикорского. Парень не выходит на связь четвертый день.

В Киеве подросток выпал из окна и погиб В Киеве подросток выпал из окна и погиб

Обстоятельства инцидента выясняют.

Трагедия в Киеве: женщина убила себя, прыгнув с моста Трагедия в Киеве: женщина убила себя, прыгнув с моста

Смерть наступила мгновенно в результате открытой черепно-мозговой травмы

Харьков: в студгородке обнаружили мертвого студента Харьков: в студгородке обнаружили мертвого студента

Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх