Раздел: Происшествия
В Киеве на Бажана неуправляемая бенотомешалка устроила ЧП
Грузовик вылетел на проезжую часть, сметая по пути дорожные ограждения и ломая стойки-опоры.
В Киеве на крупной транспортной развязке возле станции метро «Позняки» попал строительный транспорт - у бетономешалки отказали тормоза, и она вылетела на проспект Бажана, сметая по пути дорожные ограждения и ломая стойки-опоры. Обломки забора и металлических конструкций разлетелись по двум полосам дороги, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Водитель бетономешалки считает, что к аварии привела неисправность тормозов. Полиции водитель заявил, что съезжал с проспекта Григоренко и решил затормозить на участке, где сужается дорога. В итоге тяжелое транспортное средство занесло, лобовая часть грузовика была сильно повреждена. Транспортному средству предстоит ремонт, а более 30 метров дорожного ограждения возле станции метро придется заменить.
Авария в Дарницком районе случилась рано утром. В шесть часов утра в выходной день транспортный поток был незначительным, и только потому обошлось без пострадавших.
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Следствию предстоит выяснить, действительно ли технические неисправности автомобиля были единственной причиной аварии или вмешались и другие факторы.
В Киеве на крупной транспортной развязке возле станции метро «Позняки» попал строительный транспорт - у бетономешалки отказали тормоза, и она вылетела на проспект Бажана, сметая по пути дорожные ограждения и ломая стойки-опоры. Обломки забора и металлических конструкций разлетелись по двум полосам дороги, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Водитель бетономешалки считает, что к аварии привела неисправность тормозов. Полиции водитель заявил, что съезжал с проспекта Григоренко и решил затормозить на участке, где сужается дорога. В итоге тяжелое транспортное средство занесло, лобовая часть грузовика была сильно повреждена. Транспортному средству предстоит ремонт, а более 30 метров дорожного ограждения возле станции метро придется заменить.
Авария в Дарницком районе случилась рано утром. В шесть часов утра в выходной день транспортный поток был незначительным, и только потому обошлось без пострадавших.
Читайте также: В Киеве ливень подтопил проспект Бажана
Следствию предстоит выяснить, действительно ли технические неисправности автомобиля были единственной причиной аварии или вмешались и другие факторы.
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