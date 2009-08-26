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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на Бажана неуправляемая бенотомешалка устроила ЧП

В Киеве на Бажана неуправляемая бенотомешалка устроила ЧПГрузовик вылетел на проезжую часть, сметая по пути дорожные ограждения и ломая стойки-опоры.

В Киеве на крупной транспортной развязке возле станции метро «Позняки» попал строительный транспорт - у бетономешалки отказали тормоза, и она вылетела на проспект Бажана, сметая по пути дорожные ограждения и ломая стойки-опоры. Обломки забора и металлических конструкций разлетелись по двум полосам дороги, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Водитель бетономешалки считает, что к аварии привела неисправность тормозов. Полиции водитель заявил, что съезжал с проспекта Григоренко и решил затормозить на участке, где сужается дорога. В итоге тяжелое транспортное средство занесло, лобовая часть грузовика была сильно повреждена. Транспортному средству предстоит ремонт, а более 30 метров дорожного ограждения возле станции метро придется заменить.

Авария в Дарницком районе случилась рано утром. В шесть часов утра в выходной день транспортный поток был незначительным, и только потому обошлось без пострадавших.

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Следствию предстоит выяснить, действительно ли технические неисправности автомобиля были единственной причиной аварии или вмешались и другие факторы.
В Киеве на Бажана неуправляемая бенотомешалка устроила ЧП
В Киеве на Бажана неуправляемая бенотомешалка устроила ЧП
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 Теги: Киев, проспект Бажана, бетономешалка, авария

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Сегодня, 16:10 » Автор: Алена Шимко
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