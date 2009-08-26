Раздел: Происшествия
Убийство в киевском переходе: опубликованы фото подозреваемых
Убийцы были знакомы с жертвой.
В ночь на субботу, 1 сентября, в Голосеевском районе Киева в подземном переходе рядом с кондитерской фабрикой "Рошен" был обнаружен неопознанный труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Ему нанесли множественные ножевые ранения, повлекшие смерть. Личность убитого установить пока не удалось, так как у него при себе не было документов, а по базам отпечатков полиции он не значится. Мотив и обстоятельства убийства также пока устанавливаются. По предварительным данным, убийцы были знакомы с жертвой. Возможно, преступление было совершено по личным мотивам. Заведено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК - "Убийство, совершенное группой лиц".
Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, полиция уже проанализировала данные с камер видеонаблюдения, правоохранителям удалось напасть на след потенциальных убийц. Во все районы столицы разосланы ориентировки с их приметами.
Подозреваемый №1: возраст 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы светло-русые, с залысинами, коротко стриженные волосы, тонкие губы, высокий лоб, дугообразные брови, нос прямой острый, лицо овальной формы. Был одет в темно-зеленую кофту с длинным рукавом, спереди на кофте надпись "NIKE" белыми буквами, брюки темного цвета, кроссовки черного цвета.
Подозреваемый №2: рост 175-180 см, возраст 40-48 лет, среднего телосложения, лицо овальное, губы средние, нос длинный, прямой, заостренный, волосы с проседью, короткие, большая лобная залысина. Был одет: в белую футболку с рисунком, джинсовые шорты светло-синего цвета.
Подозреваемый №3: рост 175-180 см, возраст 45-50 лет, среднего телосложения, короткая стрижка с большими залысинами, волосы русого цвета, брови средние, прямые, лицо овальной формы, нос выпуклый, губы средние, подбородок прямой с ямкой, имеется выраженная щетина. Был одет: в темно-зеленую кофту с длинным рукавом, брюки светлого цвета.
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Полиция просит ориентировать на розыск личный состав полиции и общественность.
В ночь на субботу, 1 сентября, в Голосеевском районе Киева в подземном переходе рядом с кондитерской фабрикой "Рошен" был обнаружен неопознанный труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Ему нанесли множественные ножевые ранения, повлекшие смерть. Личность убитого установить пока не удалось, так как у него при себе не было документов, а по базам отпечатков полиции он не значится. Мотив и обстоятельства убийства также пока устанавливаются. По предварительным данным, убийцы были знакомы с жертвой. Возможно, преступление было совершено по личным мотивам. Заведено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК - "Убийство, совершенное группой лиц".
Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, полиция уже проанализировала данные с камер видеонаблюдения, правоохранителям удалось напасть на след потенциальных убийц. Во все районы столицы разосланы ориентировки с их приметами.
Подозреваемый №1: возраст 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы светло-русые, с залысинами, коротко стриженные волосы, тонкие губы, высокий лоб, дугообразные брови, нос прямой острый, лицо овальной формы. Был одет в темно-зеленую кофту с длинным рукавом, спереди на кофте надпись "NIKE" белыми буквами, брюки темного цвета, кроссовки черного цвета.
Подозреваемый №2: рост 175-180 см, возраст 40-48 лет, среднего телосложения, лицо овальное, губы средние, нос длинный, прямой, заостренный, волосы с проседью, короткие, большая лобная залысина. Был одет: в белую футболку с рисунком, джинсовые шорты светло-синего цвета.
Подозреваемый №3: рост 175-180 см, возраст 45-50 лет, среднего телосложения, короткая стрижка с большими залысинами, волосы русого цвета, брови средние, прямые, лицо овальной формы, нос выпуклый, губы средние, подбородок прямой с ямкой, имеется выраженная щетина. Был одет: в темно-зеленую кофту с длинным рукавом, брюки светлого цвета.
Читайте также: В киевском зоопарке произошел пожар: опубликованы фото
Полиция просит ориентировать на розыск личный состав полиции и общественность.
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