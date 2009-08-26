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Убийство в киевском переходе: опубликованы фото подозреваемых

Убийство в киевском переходе: опубликованы фото подозреваемыхУбийцы были знакомы с жертвой.

В ночь на субботу, 1 сентября, в Голосеевском районе Киева в подземном переходе рядом с кондитерской фабрикой "Рошен" был обнаружен неопознанный труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Ему нанесли множественные ножевые ранения, повлекшие смерть. Личность убитого установить пока не удалось, так как у него при себе не было документов, а по базам отпечатков полиции он не значится. Мотив и обстоятельства убийства также пока устанавливаются. По предварительным данным, убийцы были знакомы с жертвой. Возможно, преступление было совершено по личным мотивам. Заведено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК - "Убийство, совершенное группой лиц".

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, полиция уже проанализировала данные с камер видеонаблюдения, правоохранителям удалось напасть на след потенциальных убийц. Во все районы столицы разосланы ориентировки с их приметами.

Подозреваемый №1: возраст 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы светло-русые, с залысинами, коротко стриженные волосы, тонкие губы, высокий лоб, дугообразные брови, нос прямой острый, лицо овальной формы. Был одет в темно-зеленую кофту с длинным рукавом, спереди на кофте надпись "NIKE" белыми буквами, брюки темного цвета, кроссовки черного цвета.

Подозреваемый №2: рост 175-180 см, возраст 40-48 лет, среднего телосложения, лицо овальное, губы средние, нос длинный, прямой, заостренный, волосы с проседью, короткие, большая лобная залысина. Был одет: в белую футболку с рисунком, джинсовые шорты светло-синего цвета.

Подозреваемый №3: рост 175-180 см, возраст 45-50 лет, среднего телосложения, короткая стрижка с большими залысинами, волосы русого цвета, брови средние, прямые, лицо овальной формы, нос выпуклый, губы средние, подбородок прямой с ямкой, имеется выраженная щетина. Был одет: в темно-зеленую кофту с длинным рукавом, брюки светлого цвета.

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Полиция просит ориентировать на розыск личный состав полиции и общественность.
Убийство в киевском переходе: опубликованы фото подозреваемых
Убийство в киевском переходе: опубликованы фото подозреваемых
Убийство в киевском переходе: опубликованы фото подозреваемых
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 Теги: Киев, переход, убийство, подозреваемые, фото

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Сегодня, 16:29 » Автор: Алена Шимко
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