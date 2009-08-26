Раздел: Происшествия
В Киеве разыскивают мальчика-подростка
В столице пропал 16-летний парень.
В Киеве без вести пропал 16-летний подросток, передает Хроника.инфо со ссылкой на Криминальная Украина.
Шевченковским Управлением полиции Киева разыскивается несовершеннолетний Дзюбенко Алексей Германович, 2002 года рождения.
Читайте также: В Киеве разыскивают 15-летнего подростка
При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просим звонить по номеру «102».
В Киеве без вести пропал 16-летний подросток, передает Хроника.инфо со ссылкой на Криминальная Украина.
Шевченковским Управлением полиции Киева разыскивается несовершеннолетний Дзюбенко Алексей Германович, 2002 года рождения.
Читайте также: В Киеве разыскивают 15-летнего подростка
При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просим звонить по номеру «102».
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