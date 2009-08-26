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Раздел: Происшествия  
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Удар в спину: украинка в гневе зарезала мужа

Удар в спину: украинка в гневе зарезала мужаЕй грозит до 15 лет тюремного заключения.

Жительница Запорожья в порыве гнева зарезала своего мужа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Суббота.

На скамье подсудимых оказалась женщина, которая убила своего мужа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе следствия правоохранители выяснили, на бытовой почве между супругами возникла ссора. Во время ссоры женщина достала нож и нанесла своему сожителю удар в спину. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.

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В настоящий момент по данному делу законченно досудебное расследование по ч.1 ст 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до 15 лет тюремного заключения.
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 Теги: Запорожье, муж, зарезала, жена

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Сегодня, 18:05 » Автор: Алена Шимко
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