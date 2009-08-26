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Раздел: Происшествия  
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Боевики на Донбассе снова нарушили перемирие

Боевики на Донбассе снова нарушили перемириеПротивник вел прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Боевики обстреляли позиции ООС в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Широкино

На Донбассе за сутки, 1 сентября, пророссийские боевики четыре раза нарушили перемирие.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС), пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Сообщается, что в течение текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, противник вел прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия. При этом запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось.

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В течение дня наши позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов не допущено.
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 Теги: Боевики, Донбасс, перемирие

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Сегодня, 18:56 » Автор: Едгар Букмирза
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