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Раздел: Происшествия  
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В Ивано-Франковске на ходу загорелась маршрутка

В Ивано-Франковске на ходу загорелась маршруткаВодитель остановился и пассажиры вышли.

ЧП произошло сегодня, 1 сентября 2018 года, на улице Сечевых Стрельцов вблизи остановки “Почта”.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

“Загорелась маршрутка, весь салон в дыму, но это ничего страшного – щас погасим и поедем дальше”, – написал в соцсетях один из пассажиров.

Как отмечается, возгорание не было сильным, но салон маршрутного автобуса №28 сразу же наполнился дымом.

В салоне маршрутки были люди, поэтому водитель остановился и пассажиры вышли.

“Я позвонил в оперативную службу реагирования и спросил, как так – неисправный автобус выехал на маршрут? Мне на это ответили. что передадут жалобу в транспортный отдел”, – сообщил пассажир по имени Александр Заславский.

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Напомним, что в Харькове маршрутка влетела в отбойник на мосту и перевернулась.
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 Теги: Ивано-Франковск, маршрутка, пожар

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Сегодня, 21:20 » Автор: Едгар Букмирза
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