Раздел: Происшествия
В Ивано-Франковске на ходу загорелась маршрутка
Водитель остановился и пассажиры вышли.
ЧП произошло сегодня, 1 сентября 2018 года, на улице Сечевых Стрельцов вблизи остановки “Почта”.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
“Загорелась маршрутка, весь салон в дыму, но это ничего страшного – щас погасим и поедем дальше”, – написал в соцсетях один из пассажиров.
Как отмечается, возгорание не было сильным, но салон маршрутного автобуса №28 сразу же наполнился дымом.
В салоне маршрутки были люди, поэтому водитель остановился и пассажиры вышли.
“Я позвонил в оперативную службу реагирования и спросил, как так – неисправный автобус выехал на маршрут? Мне на это ответили. что передадут жалобу в транспортный отдел”, – сообщил пассажир по имени Александр Заславский.
Читайте также: Под Киевом на ходу загорелась маршрутка: новые подробности
Напомним, что в Харькове маршрутка влетела в отбойник на мосту и перевернулась.
ЧП произошло сегодня, 1 сентября 2018 года, на улице Сечевых Стрельцов вблизи остановки “Почта”.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
“Загорелась маршрутка, весь салон в дыму, но это ничего страшного – щас погасим и поедем дальше”, – написал в соцсетях один из пассажиров.
Как отмечается, возгорание не было сильным, но салон маршрутного автобуса №28 сразу же наполнился дымом.
В салоне маршрутки были люди, поэтому водитель остановился и пассажиры вышли.
“Я позвонил в оперативную службу реагирования и спросил, как так – неисправный автобус выехал на маршрут? Мне на это ответили. что передадут жалобу в транспортный отдел”, – сообщил пассажир по имени Александр Заславский.
Читайте также: Под Киевом на ходу загорелась маршрутка: новые подробности
Напомним, что в Харькове маршрутка влетела в отбойник на мосту и перевернулась.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
22
0
Также советуем посмотреть
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
Оставьте свой комментарий