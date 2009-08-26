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Убийство Захарченко: боевики начали выбивать "признания"

Убийство Захарченко: боевики начали выбивать "признания"Родственников в СИЗО Донецка не допускают.

В ОРДО боевики создали "оперативный штаб МГБ ДНР" для расследования смерти своего главаря Александра Захарченко и уже выбили "признания" у четырех задержанных.

Об этом сообщил региональный координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в соцсети Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"Сейчас, они утверждают о двух диверсионно-разведывательных группах. И уже заявили про украинский след. Сейчас у них проходят по данной ДРГ 14 человек. По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это фейк. Показания выбивали", – написал Лисянский.

По его словам, перед "штабом" поставлена задача, после похорон Захарченко, которые состоятся завтра 2 сентября, полностью объявить общественности об успешном завершении расследования дела.

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Адвокатов "ДНР" и родственников в СИЗО Донецка не допускают. Связь по местам лишения свободы "ДНР" глушится.
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 Теги: Убийство Захарченко, боевики, признание

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Сегодня, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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