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Раздел: Происшествия  
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В ДТП под Киевом погиб ребенок

В ДТП под Киевом погиб ребенокДевочка умерла на месте происшествия.

В пятницу, 31 августа, в Киевской области водитель Land Rover потерял управление, в результате чего машина перевернулась. В результате ДТП погибла 5-летняя девочка, еще двое детей получили травмы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

В селе Балыко-Щученка, Кагарлицкого района, 23-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover Discovery, с прицепом двигался по полевой дороге. Проезжая участок дороги с ямами, он не выбрал безопасную скорость, потерял управление и допустил опрокидывание автомобиля, говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 5-летний мальчик, который сидел вместе с водителем на сидении – получил телесные повреждения. Также на переднем пассажирском сидении находилась 33-летняя женщина, которая держала на руках двух девочек 3 и 5 лет. Старшая девочка умерла на месте происшествия,– отметили правоохранители.

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Известно, что двоих других детей с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Взрослые от госпитализации отказались.
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 Теги: ДТП, Киев, смерть ребёнка

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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