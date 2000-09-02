Раздел: Происшествия
В ДТП под Киевом погиб ребенок
Девочка умерла на месте происшествия.
В пятницу, 31 августа, в Киевской области водитель Land Rover потерял управление, в результате чего машина перевернулась. В результате ДТП погибла 5-летняя девочка, еще двое детей получили травмы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
В селе Балыко-Щученка, Кагарлицкого района, 23-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover Discovery, с прицепом двигался по полевой дороге. Проезжая участок дороги с ямами, он не выбрал безопасную скорость, потерял управление и допустил опрокидывание автомобиля, говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия 5-летний мальчик, который сидел вместе с водителем на сидении – получил телесные повреждения. Также на переднем пассажирском сидении находилась 33-летняя женщина, которая держала на руках двух девочек 3 и 5 лет. Старшая девочка умерла на месте происшествия,– отметили правоохранители.
Читайте также: Под Киевом погибла целая семья
Известно, что двоих других детей с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Взрослые от госпитализации отказались.
В пятницу, 31 августа, в Киевской области водитель Land Rover потерял управление, в результате чего машина перевернулась. В результате ДТП погибла 5-летняя девочка, еще двое детей получили травмы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
В селе Балыко-Щученка, Кагарлицкого района, 23-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover Discovery, с прицепом двигался по полевой дороге. Проезжая участок дороги с ямами, он не выбрал безопасную скорость, потерял управление и допустил опрокидывание автомобиля, говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия 5-летний мальчик, который сидел вместе с водителем на сидении – получил телесные повреждения. Также на переднем пассажирском сидении находилась 33-летняя женщина, которая держала на руках двух девочек 3 и 5 лет. Старшая девочка умерла на месте происшествия,– отметили правоохранители.
Читайте также: Под Киевом погибла целая семья
Известно, что двоих других детей с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Взрослые от госпитализации отказались.
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