Раздел: Происшествия
В Киеве надругались над девушкой
Злоумышленник успел скрыться.
В воскресенье, 2 сентября, в Киеве по адресу бульвар Шевченко, 1 изнасиловали девушку. Виновник скрылся в неизвестном направлении, передает Хроника.инфо с ссылкой на informator.ua.
Инцидент случился около 05:30.
По предварительной информации, все произошло во дворе дома. Что стало причиной такого поступка - неизвестно. Подозреваемого разыскивают патрульные. Согласно ориентировке мужчина примерно 180 сантиметров роста был одет в черную футболку и шорты.
Читайте также: В ДТП под Киевом погиб ребенок
На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Пострадавшую девушку увезли в больницу для осмотра врачей. Подробности происшествия выясняются.
В воскресенье, 2 сентября, в Киеве по адресу бульвар Шевченко, 1 изнасиловали девушку. Виновник скрылся в неизвестном направлении, передает Хроника.инфо с ссылкой на informator.ua.
Инцидент случился около 05:30.
По предварительной информации, все произошло во дворе дома. Что стало причиной такого поступка - неизвестно. Подозреваемого разыскивают патрульные. Согласно ориентировке мужчина примерно 180 сантиметров роста был одет в черную футболку и шорты.
Читайте также: В ДТП под Киевом погиб ребенок
На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Пострадавшую девушку увезли в больницу для осмотра врачей. Подробности происшествия выясняются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1412
0
Также советуем посмотреть
- В зоне ООС погиб боец ВСУ
- Российский школьник оригинально потроллил Путина
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
Оставьте свой комментарий