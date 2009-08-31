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Раздел: Происшествия  
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В Киеве надругались над девушкой

В Киеве надругались над девушкойЗлоумышленник успел скрыться.

В воскресенье, 2 сентября, в Киеве по адресу бульвар Шевченко, 1 изнасиловали девушку. Виновник скрылся в неизвестном направлении, передает Хроника.инфо с ссылкой на informator.ua.

Инцидент случился около 05:30.

По предварительной информации, все произошло во дворе дома. Что стало причиной такого поступка - неизвестно. Подозреваемого разыскивают патрульные. Согласно ориентировке мужчина примерно 180 сантиметров роста был одет в черную футболку и шорты.

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На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Пострадавшую девушку увезли в больницу для осмотра врачей. Подробности происшествия выясняются.
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 Теги: Киев, изнасилование

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Сегодня, 09:09 » Автор: Анна Мартынова
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