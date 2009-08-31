На Троещине в одной из квартир обнаружили окровавленное тело мужчины

Еще один мужчина был в неадекватном состоянии.



В ночь на 2 сентября в Киеве по адресу Радунская, 38 убили мужчину. Все произошло в квартире на девятом этаже, передает



Вызов на линию 102 поступил около 01:10.



По предварительной информации, патрульным поступил вызов от женщины о том, что ее сын пошел гулять с собакой и пропал. Она назвала возможные адреса, где мог находиться мужчина. При отработке района в квартире по адресу улица Радунская, 38 на девятом этаже услышали шум и крики о помощи.



Мужчина, который находился за дверью, общался с патрульными и просил помощи, но дверь не открывал. В ходе диалога полицейским удалось уговорить его открыть дверь в квартиру. Когда правоохранители зашли во внутрь, то увидели, что в комнатах все было разбито, бытовая техника и стекла были растрощены на куски.



Мужчина, который открыл дверь, ничего не мог ясно объяснить и находился в неадекватном состоянии. При этом полицейские знали, что в квартире был минимум еще один человек. На одной из межкомнатных дверей была отломана ручка. Когда копы вскрыли дверь, то обнаружили там бездыханное тело мужчины. Он лежал в огромной луже крови. Патрульные вновь попытались выяснить у живого мужчины подробности произошедшего, на это он ответил, что нужно спросить у собаки - она все расскажет. Полицейские пригрозили, что собаку мужчина больше никогда не увидит и он с криками «нет-нет» потерял сознание.



По предварительной информации, убитый - хозяин квартиры, вторым в квартире был тот самый мужчина с собакой, которого искала мать. Что именно произошло и причину смерти установит следствие. На месте работают криминалисты и следственно-оперативная группа. Как рассказал мужчина, который также шел в гости, у хозяина квартиры умерли бабушка и мать, а отца похоронили меньше недели назад. В связи с этим он выпивал.



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По всей квартире были видны множественные следы крови, а на пороге лежал окровавленный нож. Также на подмогу патрульным прибыло спецподразделение «КОРД», но их помощь не понадобилась. Медикам, приехавшим на место, оставалось констатировать смерть.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В ночь на 2 сентября в Киеве по адресу Радунская, 38 убили мужчину. Все произошло в квартире на девятом этаже, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua Вызов на линию 102 поступил около 01:10.По предварительной информации, патрульным поступил вызов от женщины о том, что ее сын пошел гулять с собакой и пропал. Она назвала возможные адреса, где мог находиться мужчина. При отработке района в квартире по адресу улица Радунская, 38 на девятом этаже услышали шум и крики о помощи.Мужчина, который находился за дверью, общался с патрульными и просил помощи, но дверь не открывал. В ходе диалога полицейским удалось уговорить его открыть дверь в квартиру. Когда правоохранители зашли во внутрь, то увидели, что в комнатах все было разбито, бытовая техника и стекла были растрощены на куски.Мужчина, который открыл дверь, ничего не мог ясно объяснить и находился в неадекватном состоянии. При этом полицейские знали, что в квартире был минимум еще один человек. На одной из межкомнатных дверей была отломана ручка. Когда копы вскрыли дверь, то обнаружили там бездыханное тело мужчины. Он лежал в огромной луже крови. Патрульные вновь попытались выяснить у живого мужчины подробности произошедшего, на это он ответил, что нужно спросить у собаки - она все расскажет. Полицейские пригрозили, что собаку мужчина больше никогда не увидит и он с криками «нет-нет» потерял сознание.По предварительной информации, убитый - хозяин квартиры, вторым в квартире был тот самый мужчина с собакой, которого искала мать. Что именно произошло и причину смерти установит следствие. На месте работают криминалисты и следственно-оперативная группа. Как рассказал мужчина, который также шел в гости, у хозяина квартиры умерли бабушка и мать, а отца похоронили меньше недели назад. В связи с этим он выпивал.По всей квартире были видны множественные следы крови, а на пороге лежал окровавленный нож. Также на подмогу патрульным прибыло спецподразделение «КОРД», но их помощь не понадобилась. Медикам, приехавшим на место, оставалось констатировать смерть.



