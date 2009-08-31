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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разыскиваю пенсионерку с провалами в памяти

В Киеве разыскиваю пенсионерку с провалами в памятиОна пропала 4 дня назад.

В розыск объявили 80-летнюю Галину Папушину, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Пенсионерка ушла из дома на бульваре Вернадского, 87-А, еще 30 августа и до сих пор не вернулась.

Женщина была одета в светлую рубашку с коротким рукавом, темную жилетку и светлые спортивные штаны типа, обута в белые кроссовки. При себе у нее была сумка, в которой лежал паспорт.

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Пенсионерка страдает провалами в памяти и заикается.
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 Теги: Киев, пенсионерка

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Сегодня, 11:13 » Автор: Анна Мартынова
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