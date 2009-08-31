В Киеве разыскиваю пенсионерку с провалами в памяти

Она пропала 4 дня назад.



В розыск объявили 80-летнюю Галину Папушину, передает



Пенсионерка ушла из дома на бульваре Вернадского, 87-А, еще 30 августа и до сих пор не вернулась.



Женщина была одета в светлую рубашку с коротким рукавом, темную жилетку и светлые спортивные штаны типа, обута в белые кроссовки. При себе у нее была сумка, в которой лежал паспорт.



Читайте также: На Троещине в одной из квартир обнаружили окровавленное тело мужчины



Пенсионерка страдает провалами в памяти и заикается. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В розыск объявили 80-летнюю Галину Папушину, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua Пенсионерка ушла из дома на бульваре Вернадского, 87-А, еще 30 августа и до сих пор не вернулась.Женщина была одета в светлую рубашку с коротким рукавом, темную жилетку и светлые спортивные штаны типа, обута в белые кроссовки. При себе у нее была сумка, в которой лежал паспорт.Пенсионерка страдает провалами в памяти и заикается.



