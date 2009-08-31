Раздел: Происшествия
В Киеве разыскиваю пенсионерку с провалами в памяти
Она пропала 4 дня назад.
В розыск объявили 80-летнюю Галину Папушину, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Пенсионерка ушла из дома на бульваре Вернадского, 87-А, еще 30 августа и до сих пор не вернулась.
Женщина была одета в светлую рубашку с коротким рукавом, темную жилетку и светлые спортивные штаны типа, обута в белые кроссовки. При себе у нее была сумка, в которой лежал паспорт.
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Пенсионерка страдает провалами в памяти и заикается.
В розыск объявили 80-летнюю Галину Папушину, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Пенсионерка ушла из дома на бульваре Вернадского, 87-А, еще 30 августа и до сих пор не вернулась.
Женщина была одета в светлую рубашку с коротким рукавом, темную жилетку и светлые спортивные штаны типа, обута в белые кроссовки. При себе у нее была сумка, в которой лежал паспорт.
Читайте также: На Троещине в одной из квартир обнаружили окровавленное тело мужчины
Пенсионерка страдает провалами в памяти и заикается.
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