В Николаеве убили известного историка

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В городе Ровно был найден мертвым преподаватель Национального университета природопользования и водного хозяйства. Он был застрелен. Такой информацией поделился представитель городского отдела города Ровно. Он также рассказал, что Гурьянов (это фамилия мертвого преподавателя) был найден мертвым вчера, 30 августа, в пятницу,