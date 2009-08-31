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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пропал несовершеннолетний

В Киеве пропал несовершеннолетнийЕму 16 лет.

Шевченковским управлением полиции города Киева разыскивается пропавший несовершеннолетний Дзюбенко Алексей Германович, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Как сообщают источники, в Киеве разыскивается пропавший несовершеннолетний Дзюбенко Алексей Германович, 2002 года рождения.

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Всех, располагающих информацией о возможном местонахождении Дзюбенко Алексея Германовича просят сообщить по номеру «102» или в ближайшее отделение полиции.

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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 14:09 » Автор: Анна Мартынова
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