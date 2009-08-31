В полиции рассказали, кто оказался «похитителем» ребенка в Киеве

Ребенка забрал его отец.



В воскресенье, 2 сентября, в Голосеевском районе Киева похитили ребенка. По данным полиции, "похитителем" оказался отец, передает



Ранее сообщили, что злоумышленники вырвали из рук родителей ребенка лет 4-5, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По факту похищения полиция объявила план Перехват.



В полиции отметили, что разыскиваемый автомобиль обнаружили в Соломенском районе. Полицейские выяснили, что мальчика похитил отец, с которым его мать развелась.



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"Оба родителя доставлены в управление полиции для дачи объяснений. С ребенком все хорошо", - добавили столичные полицейские. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 2 сентября, в Голосеевском районе Киева похитили ребенка. По данным полиции, "похитителем" оказался отец, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время Ранее сообщили, что злоумышленники вырвали из рук родителей ребенка лет 4-5, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По факту похищения полиция объявила план Перехват.В полиции отметили, что разыскиваемый автомобиль обнаружили в Соломенском районе. Полицейские выяснили, что мальчика похитил отец, с которым его мать развелась."Оба родителя доставлены в управление полиции для дачи объяснений. С ребенком все хорошо", - добавили столичные полицейские.



