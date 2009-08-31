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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе ранены 5 украинских военнослужащих

На Донбассе ранены 5 украинских военнослужащихДвое оккупантов уничтожены.

Пророссийские боевики сегодня, 2 сентября, с 7:00 до 18:00 часов 3 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов было ранено 5 украинских военных, говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Как сообщается, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по военнослужащих, которые защищают населенные пункты Камянка и Южное.

"Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов, к сожалению, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, ответным огнем двое оккупантов уничтожены и еще четверо - ранены.
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 Теги: Донбасс, военнослужащие

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Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
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