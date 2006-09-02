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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мотоциклист насмерть сбил человека

В Киеве мотоциклист насмерть сбил человекаИнцидент произошел вечером 2 сентября.

В Киеве на проспекте космонавта Комарова в Соломенском районе неизвестный мотоциклист на мотоцикле марки Ducatti без документов сбил насмерть пешехода.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 2 сентября, виновник аварии убежал.

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Сейчас преступника разыскивают. В полиции просят предоставить любую полезную информацию о случившемся.

В Киеве мотоциклист насмерть сбил человека
В Киеве мотоциклист насмерть сбил человека
В Киеве мотоциклист насмерть сбил человека
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 Теги: Киев, мотоциклист, авария

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Сегодня, 20:12 » Автор: Едгар Букмирза
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