Раздел: Происшествия
На Донбассе задержали боевика с арсеналом оружия
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Во время мероприятий по противодействию терроризму в Донецкой области полицейские Бахмута задержали 30-летнего жителя села Калиновка, который в 2014 году пособничал боевикам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Наемник в течение нескольких месяцев дежурил на блокпосту и патрулировал с автоматическим оружием населенный пункт Часов Яр. Во время освобождения оккупированного города боевик, убегая, от украинских военных, спрятал в доме своей сожительницы автомат.
Несмотря на то, что с этого момента прошло четыре года, правоохранители выяснили местонахождение оружия и при участии взрывотехников изъяли из тайника автомат Калашникова, три магазина и 90 патронов калибра 5,45 мм, после чего отправили все это на экспертизу.
По предварительной информации, автомат был похищен из воинской части АР Крым и после аннексии попал в Донецкую область.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.
Не так давно, правоохранители Объединенных сил разоблачили и задержали несовершеннолетнего участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", который патрулировал улицы города Часов Яр с автоматом.
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Напомним, в Славянске Донецкой области задержали 46-летнюю местную жительницу, которая во время оккупации города пророссийскими войсками работала на террористов. За сотрудничество с террористами женщине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Во время мероприятий по противодействию терроризму в Донецкой области полицейские Бахмута задержали 30-летнего жителя села Калиновка, который в 2014 году пособничал боевикам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Наемник в течение нескольких месяцев дежурил на блокпосту и патрулировал с автоматическим оружием населенный пункт Часов Яр. Во время освобождения оккупированного города боевик, убегая, от украинских военных, спрятал в доме своей сожительницы автомат.
Несмотря на то, что с этого момента прошло четыре года, правоохранители выяснили местонахождение оружия и при участии взрывотехников изъяли из тайника автомат Калашникова, три магазина и 90 патронов калибра 5,45 мм, после чего отправили все это на экспертизу.
По предварительной информации, автомат был похищен из воинской части АР Крым и после аннексии попал в Донецкую область.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.
Не так давно, правоохранители Объединенных сил разоблачили и задержали несовершеннолетнего участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", который патрулировал улицы города Часов Яр с автоматом.
Читайте также: На Донбассе задержали подростка с солидным арсеналом вооружения
Напомним, в Славянске Донецкой области задержали 46-летнюю местную жительницу, которая во время оккупации города пророссийскими войсками работала на террористов. За сотрудничество с террористами женщине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
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