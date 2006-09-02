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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и Uber

В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и UberВ маршрутке пассажиров не было.

В понедельник, 3 сентября, в Киеве по адресу проспект Свободы, 20 произошло ДТП. Столкнулись маршрутный автобус «Богдан» №455 и Nissan Leaf службы такси Uber, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария случилась около 06:30.

По предварительной информации, оба автомобиля ехали в сторону проспекта Правды. В такси находилась пассажир-девушка. Как рассказал водитель Uber, маршрутка начала притормаживать, но он не заметил маневра. В последний момент Nissan пытался уйти от столкновения, но уже было поздно.

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В результате столкновения Leaf получил серьезные повреждения. На место выезжали медики, они оказали помощь пассажиру такси на месте. Госпитализация не потребовалась. Полицейские отметили, в маршрутке пассажиров не было. На место выезжала «скорая» и патрульные. Подробности ДТП выясняются.

В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и Uber
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и Uber
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и Uber
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и Uber
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:35 » Автор: Анна Мартынова
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