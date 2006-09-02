В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и Uber

В маршрутке пассажиров не было.



В понедельник, 3 сентября, в Киеве по адресу проспект Свободы, 20 произошло ДТП. Столкнулись маршрутный автобус «Богдан» №455 и Nissan Leaf службы такси Uber, передает



Авария случилась около 06:30.



По предварительной информации, оба автомобиля ехали в сторону проспекта Правды. В такси находилась пассажир-девушка. Как рассказал водитель Uber, маршрутка начала притормаживать, но он не заметил маневра. В последний момент Nissan пытался уйти от столкновения, но уже было поздно.



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В результате столкновения Leaf получил серьезные повреждения. На место выезжали медики, они оказали помощь пассажиру такси на месте. Госпитализация не потребовалась. Полицейские отметили, в маршрутке пассажиров не было. На место выезжала «скорая» и патрульные. Подробности ДТП выясняются.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В понедельник, 3 сентября, в Киеве по адресу проспект Свободы, 20 произошло ДТП. Столкнулись маршрутный автобус «Богдан» №455 и Nissan Leaf службы такси Uber, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua Авария случилась около 06:30.По предварительной информации, оба автомобиля ехали в сторону проспекта Правды. В такси находилась пассажир-девушка. Как рассказал водитель Uber, маршрутка начала притормаживать, но он не заметил маневра. В последний момент Nissan пытался уйти от столкновения, но уже было поздно.В результате столкновения Leaf получил серьезные повреждения. На место выезжали медики, они оказали помощь пассажиру такси на месте. Госпитализация не потребовалась. Полицейские отметили, в маршрутке пассажиров не было. На место выезжала «скорая» и патрульные. Подробности ДТП выясняются.



