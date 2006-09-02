» » В Киеве пропал пенсионер, страдающий провалами памяти
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве пропал пенсионер, страдающий провалами памяти

В Киеве пропал пенсионер, страдающий провалами памятиОн плохо ориентируется на местности.

В розыск объявили 80-летнего Григория Рипу, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Еще 1 сентября пенсионер вышел в магазин на ул. Гната Юры и до сих пор не вернулся.

Мужчина был одет в бежевую тенниску с коричневыми полосками, серые брюки и белую кепку, обут в коричневые сандали.

Читайте также: В Харькове девятиклассница прыгнула с 14-го этажа

Григорий Рипа страдает провалами в памяти и может не ориентироваться на местности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, пенсионер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:42 » Автор: Анна Мартынова
     17
     0

Похожие новости по теме

В Киеве разыскивают пенсионерку с провалами в памяти В Киеве разыскивают пенсионерку с провалами в памяти

Она пропала 4 дня назад.

В Киеве разыскивают пенсионера с амнезией В Киеве разыскивают пенсионера с амнезией

Киевлян просят помочь с поисками.

ЧП в Киеве: пожилой мужчина пропал без вести ЧП в Киеве: пожилой мужчина пропал без вести

Пропавший пенсионер болен склерозом.

ЧП в Киеве: пропал без вести 80-летний пенсионер ЧП в Киеве: пропал без вести 80-летний пенсионер

Родственники пенсионера подозревают, что он мог потерять память или заблудиться.

В Киеве пропал без вести 80-летний пенсионер В Киеве пропал без вести 80-летний пенсионер

Родственники просят помочь в розыске.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх