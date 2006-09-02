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В Киеве студенты избили и ограбили мужчину

В Киеве студенты избили и ограбили мужчину У мужчины тяжелые травмы головы.

В Киеве студенты жестоко избили и ограбили мужчину, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Инцидент произошел на улице Ломоносова в Голосеевском районе Киева. Добавим, что на улице Ломоносова расположен студенческий городок – здесь находится много общежитий различных ВУЗов.

В Киеве студенты избили и ограбили мужчину

В Киеве студенты избили и ограбили мужчину


Пострадавший получил тяжелые травмы головы. Юные злоумышленники отобрали цепочку и мобильный телефон.

"Наносили удары куском арматуры по голове. Предварительно, ученики строительного училища. Детали установит следствие", - сказано в сообщении.

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Пользователи соцсети были возмущены, узнав такую информацию.

В Киеве студенты избили и ограбили мужчину
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 Теги: Киев, избили

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Сегодня, 16:33 » Автор: Анна Мартынова
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