Раздел: Происшествия
В Харькове эвакуировали школу из-за найденного снаряда
Эвакуировали 555 человек.
В Московском районе Харькова на улице Тюринской возле школы нашли снаряд калибром 45 мм времен Второй мировой войны, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Были эвакуированы 555 человек, среди которых 235 школьников. Взрывотехники вывезли снаряд для его уничтожения. Информация по данному факту внесена в Журнал единого учета Московского отдела полиции. На данный момент правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах боеприпас попал на пришкольную территорию.
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В Московском районе Харькова на улице Тюринской возле школы нашли снаряд калибром 45 мм времен Второй мировой войны, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Были эвакуированы 555 человек, среди которых 235 школьников. Взрывотехники вывезли снаряд для его уничтожения. Информация по данному факту внесена в Журнал единого учета Московского отдела полиции. На данный момент правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах боеприпас попал на пришкольную территорию.
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