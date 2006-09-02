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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе погиб украинский воин

На Донбассе погиб украинский воинУ военнослужащего остались мама и сестра.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 1 сентября, погиб молодой украинский воин Дмитрий Урбанский.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Боец 1998 года рождения был уроженцем Славского. У военнослужащего остались мама и сестра.

Дмитрий Урбанский 25 мая 2018 года был призван в 184-й учебный центр Старычи. Парень погиб в Калиновой Донецкой области.

Место и время прощания с воином пока не сообщается.

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Ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены. Боевики за сутки 11 раз нарушили "школьное перемирие".
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 Теги: Донбасс, украинский воин

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Сегодня, 19:12 » Автор: Едгар Букмирза
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