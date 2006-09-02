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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мать ударила ножом своего 7-летнего сына

В Киеве мать ударила ножом своего 7-летнего сынаЧП произошло около 17:30.

В воскресенье, 2 сентября, в квартире жилого дома на улице Архитектора Николаева мать ударила собственного сына ножом в спину. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

37-летняя пьяная женщина во время ссоры ударила ножом в спину своего 7-летнего сына. По ее словам, таким образом она хотела напугать ребенка. Мальчика доставили в больницу, ему провели операцию. Сейчас он находится в медучреждении, где за ним присматривает бабушка.

Копы осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Горе-мать задержали, ей инкриминируют покушение на убийство. Женщине грозит пожизненное тюремное заключение.

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Напомним, на Одещине жена ударила мужа в сердце и убила его.
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 Теги: Киев, нож

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Сегодня, 20:36 » Автор: Едгар Букмирза
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