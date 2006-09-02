Появились новые данные о химическом загрязнении на границе с оккупированным Крымом

Проинформированы местные органы самоуправления.



В Херсонской области на границе с оккупированным Крымом пограничники зафиксировали значительное превышение нормы содержания вредных веществ в атмосфере.



Об этом написал в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет



«Во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе. Приборы показали превышение содержания химических веществ (токсических промышленных веществ)», - написал он.



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По словам Слободяна, на данный момент проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС и другие правоохранительные органы: пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать обставновку. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Херсонской области на границе с оккупированным Крымом пограничники зафиксировали значительное превышение нормы содержания вредных веществ в атмосфере.Об этом написал в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua «Во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе. Приборы показали превышение содержания химических веществ (токсических промышленных веществ)», - написал он.По словам Слободяна, на данный момент проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС и другие правоохранительные органы: пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать обставновку.



