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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на Оболони горела многоэтажка

В Киеве на Оболони горела многоэтажкаПожар ликвидировали в двадцать одну минуту десятого утра.

Вчера киевские сотрудники Госслужбы по ЧС на «отлично» укротили огонь в жилье в многоэтажном доме на улице Малиновского в Оболонском районе.

Для жителей оболонской квартиры в девятиэтажном доме на улице Маршала Малиновского вчерашнее воскресное утро, второго сентября оказалось несчастливым. В квартире возник пожар.

Об этом информирует Центр общественных связей главка киевских спасателей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

Оперативный дежурный ГСЧС столицы принял тревожный сигнал о возгорании на улице Малиновского без пятнадцати в девять часов утра. Через несколько минут на месте уже были пожарные 25-й спасательно-пожарной части.

По прибытии спасателям предстала картина объятой пламенем комнаты в жилье на пятом этаже. Огнеборцы повели профессиональную борьбу с пламенем. Им понадобилось всего минут 20, чтобы от возгорания не осталось и следа.

Огонь все же повредил личные вещи жильцов на двадцати квадратных метрах площади. испортилась мебель, стены, подоконники, находящаяся в комнате аудио- и видеотехника.

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Но ни один человек не пострадал. Причины возгорания выясняют спасатели и правоохранпители.
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 Теги: Киев, пожар, многоэтажка

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Сегодня, 22:18 » Автор: Едгар Букмирза
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