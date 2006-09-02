Раздел: Происшествия
В Киеве на Оболони горела многоэтажка
Пожар ликвидировали в двадцать одну минуту десятого утра.
Вчера киевские сотрудники Госслужбы по ЧС на «отлично» укротили огонь в жилье в многоэтажном доме на улице Малиновского в Оболонском районе.
Для жителей оболонской квартиры в девятиэтажном доме на улице Маршала Малиновского вчерашнее воскресное утро, второго сентября оказалось несчастливым. В квартире возник пожар.
Об этом информирует Центр общественных связей главка киевских спасателей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Оперативный дежурный ГСЧС столицы принял тревожный сигнал о возгорании на улице Малиновского без пятнадцати в девять часов утра. Через несколько минут на месте уже были пожарные 25-й спасательно-пожарной части.
По прибытии спасателям предстала картина объятой пламенем комнаты в жилье на пятом этаже. Огнеборцы повели профессиональную борьбу с пламенем. Им понадобилось всего минут 20, чтобы от возгорания не осталось и следа.
Огонь все же повредил личные вещи жильцов на двадцати квадратных метрах площади. испортилась мебель, стены, подоконники, находящаяся в комнате аудио- и видеотехника.
Читайте также: В Киеве горела жилая многоэтажка
Но ни один человек не пострадал. Причины возгорания выясняют спасатели и правоохранпители.
Вчера киевские сотрудники Госслужбы по ЧС на «отлично» укротили огонь в жилье в многоэтажном доме на улице Малиновского в Оболонском районе.
Для жителей оболонской квартиры в девятиэтажном доме на улице Маршала Малиновского вчерашнее воскресное утро, второго сентября оказалось несчастливым. В квартире возник пожар.
Об этом информирует Центр общественных связей главка киевских спасателей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Оперативный дежурный ГСЧС столицы принял тревожный сигнал о возгорании на улице Малиновского без пятнадцати в девять часов утра. Через несколько минут на месте уже были пожарные 25-й спасательно-пожарной части.
По прибытии спасателям предстала картина объятой пламенем комнаты в жилье на пятом этаже. Огнеборцы повели профессиональную борьбу с пламенем. Им понадобилось всего минут 20, чтобы от возгорания не осталось и следа.
Огонь все же повредил личные вещи жильцов на двадцати квадратных метрах площади. испортилась мебель, стены, подоконники, находящаяся в комнате аудио- и видеотехника.
Читайте также: В Киеве горела жилая многоэтажка
Но ни один человек не пострадал. Причины возгорания выясняют спасатели и правоохранпители.
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