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Раздел: Происшествия  
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На киевском Виноградаре подожгли авто

На киевском Виноградаре подожгли автоТакже слышали взрывы.

В ночь на вторник, 4 сентября, неизвестные в Киеве подожгли автомобиль, бросив в салон машины бутылки с зажигательной смесью. ЧП произошло на Виноградаре, во дворе дома на Правды, 19, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Как сообщается на страничке в Facebook dtp.kiev.ua, автомобиль загорелся после того, как во дворе раздался звон разбитого стекла. Сотрудникам ГосЧС, прибывшим на место происшествия, удалось погасить огонь.

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А в «Киев Оперативный» заявили о том, что изначально было слышно два взрыва, а уже после этого вспыхнула припаркованная во дворе машина. Также сообщается, что автомобилям ГосЧС пришлось объезжать «криво припаркованные» машины, из-за чего спасатели потеряли 20 минут.
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 Теги: Киев, авто

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Сегодня, 11:02 » Автор: Анна Мартынова
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