Раздел: Происшествия
На киевском Виноградаре подожгли авто
Также слышали взрывы.
В ночь на вторник, 4 сентября, неизвестные в Киеве подожгли автомобиль, бросив в салон машины бутылки с зажигательной смесью. ЧП произошло на Виноградаре, во дворе дома на Правды, 19, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщается на страничке в Facebook dtp.kiev.ua, автомобиль загорелся после того, как во дворе раздался звон разбитого стекла. Сотрудникам ГосЧС, прибывшим на место происшествия, удалось погасить огонь.
Читайте также: В Киеве троллейбус протаранил авто полицейских
А в «Киев Оперативный» заявили о том, что изначально было слышно два взрыва, а уже после этого вспыхнула припаркованная во дворе машина. Также сообщается, что автомобилям ГосЧС пришлось объезжать «криво припаркованные» машины, из-за чего спасатели потеряли 20 минут.
В ночь на вторник, 4 сентября, неизвестные в Киеве подожгли автомобиль, бросив в салон машины бутылки с зажигательной смесью. ЧП произошло на Виноградаре, во дворе дома на Правды, 19, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщается на страничке в Facebook dtp.kiev.ua, автомобиль загорелся после того, как во дворе раздался звон разбитого стекла. Сотрудникам ГосЧС, прибывшим на место происшествия, удалось погасить огонь.
Читайте также: В Киеве троллейбус протаранил авто полицейских
А в «Киев Оперативный» заявили о том, что изначально было слышно два взрыва, а уже после этого вспыхнула припаркованная во дворе машина. Также сообщается, что автомобилям ГосЧС пришлось объезжать «криво припаркованные» машины, из-за чего спасатели потеряли 20 минут.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
219
0
Также советуем посмотреть
- Государство идиотов
- 146% жителей Галактики: росСМИ насмешили фейком о похоронах Захарченко
- Срыв внесения «якорных» изменений в Конституцию не сработает
- Кто такой Трапезников: что известно о новом главаре «ДНР»
- Вице-президент ПАСЕ повеселил рассказом о русских в Париже
- Президентские выборы с непредсказуемым исходом
- Боевики увеличили количество обстрелов
- Прикольные фотки, на которые стоит посмотреть дважды
- Климкин надеется, что РФ согласится на обмен заложниками
- Хозяйка четырех котов показала свою жизнь в забавных комиксах
- Неудачи, которые могут произойти лишь в понедельник
- Порошенко придет в Раду с ежегодным посланием
- Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
- Лучшие приколы, мемы и анекдоты понедельника
- В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
- Сомнительные «изобретения» от людей с больной фантазией
- Организатора «референдума ДНР» приговорили к условному сроку
- Британских пенсионеров будут развлекать куры
- В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунт
- «Танцующие» крысы стали новыми звездами YouTube
- «Герой ДНР» загинув на поминках
- Минобороны: боевики используют гибель Захарченко для дискредитации ВСУ
- С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
- Гривна оказалась в плохой компании
- Опубликована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- Продавец рыбы придумал смешной способ «освежить» свой товар
- Влада і народ
- Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»
- Кобзон не был для Кремля «своим»
- Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
Оставьте свой комментарий