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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и сбежал

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и сбежалПострадал водитель Nissan.

В Киеве на Оболони - ДТП с участием Nissan и Peugeot. Авария произошла 3 сентября около 18.00. В результате столкновения пострадал водитель Nissan, который потерял сознание и его увезла карета скорой помощи. Водитель Peugeot с бутылкой водки в руке убежал с места происшествия. Полицейские в салоне автомобиля нашли бутылку пива, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

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Напомним, что 1 сентября автомобиля Volkswagen протаранил остановку общественного транспорта. Пьяный водитель покинул салон и демонстративно справил нужду.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:20 » Автор: Анна Мартынова
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