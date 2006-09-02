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Раздел: Происшествия  
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Под Харьковом ВАЗ сбил 10-летнюю девочку: ребенок в коме

Под Харьковом ВАЗ сбил 10-летнюю девочку: ребенок в комеВызывали санавиацию.

В Харькове медики спасают жизнь 10-летней девочке, которая получила серьезную травму и впала в кому после того, как ее сбил автомобиль. Инцидент произошел в Изюме 3 сентября около 14:00 перед мостом через реку Северский Донец, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

41-летний водитель ВАЗа совершил наезд на малолетнюю девочку. Обстоятельства ДТП не указаны. Правоохранители добавляют, что сразу после инцидента отец девочки на попутной машине доставил ее в изюмскую больницу. Медики сразу направили ребенка в операционное отделение и вызвали из Харькова санавиацию для направления в областную больницу.

По данным правоохранителей, у ребенка черепно-мозговая травма и перелом костей черепа, девочка пребывает в коме.

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Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Автомобиль помещен на штрафную площадку Изюмского горотдела полиции.
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 Теги: Харьковщина, ДТП

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Сегодня, 14:08 » Автор: Анна Мартынова
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