Раздел: Происшествия
В Одессе четверо спасателей пострадали при тушении масштабного пожара
Горела станция техобслуживания.
В Одессе на станции техобслуживания на улице Дальницкой произошел пожар, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Сигнал о происшествии к спасателям поступил в 20:57. В 21:03 прибывшие пожарные установили, что горят смазочные материалы и неизвестные вещества. Пожар сопровождался постоянными взрывами. Во время тушения на спасателей упала крыша здания. Они получили травмы и были госпитализированы в больницу с различными травмами.
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Возгорание на площади 200 кв. метров было локализовано в 21:50, а ликвидировано в 22:24.
В Одессе на станции техобслуживания на улице Дальницкой произошел пожар, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Сигнал о происшествии к спасателям поступил в 20:57. В 21:03 прибывшие пожарные установили, что горят смазочные материалы и неизвестные вещества. Пожар сопровождался постоянными взрывами. Во время тушения на спасателей упала крыша здания. Они получили травмы и были госпитализированы в больницу с различными травмами.
Читайте также: Под Харьковом ВАЗ сбил 10-летнюю девочку: ребенок в коме
Возгорание на площади 200 кв. метров было локализовано в 21:50, а ликвидировано в 22:24.
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