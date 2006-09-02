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Раздел: Происшествия  
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В Одессе четверо спасателей пострадали при тушении масштабного пожара

В Одессе четверо спасателей пострадали при тушении масштабного пожараГорела станция техобслуживания.

В Одессе на станции техобслуживания на улице Дальницкой произошел пожар, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Сигнал о происшествии к спасателям поступил в 20:57. В 21:03 прибывшие пожарные установили, что горят смазочные материалы и неизвестные вещества. Пожар сопровождался постоянными взрывами. Во время тушения на спасателей упала крыша здания. Они получили травмы и были госпитализированы в больницу с различными травмами.

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Возгорание на площади 200 кв. метров было локализовано в 21:50, а ликвидировано в 22:24.

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 Теги: Одесса, спасатели

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Сегодня, 15:44 » Автор: Анна Мартынова
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