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На Днепропетровщине толпа подростков избила парня

На Днепропетровщине толпа подростков избила парня Личности нападавших устанавливают.

В городе Каменское Днепропетровской области банда подростков 3 сентября жестоко избила парня, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Вчера по наводке двух девочек, которые в прошлом "встречались" с Артемом, и одного мальчика, вроде "сына помощника депутата" и "друга" Артема, банде подростков был сдан мой сын. По его словам, за ним охотились, несколько раз уже не получилось его побить, но вчера таки удалось", - написала она. По ее словам, парня избивали двое лиц, в то время как вокруг стояли около 20 друзей и знакомых. "Никто не вызвал полицию, никто не позвонил мне, хотя мой номер был у некоторых. Артем не сопротивлялся, хотя он сильный, потому что рядом стояли еще пятеро готовых подключиться к избиению", - написала в Facebook мать пострадавшего Мария Ветрова.

Она также сообщила, что подростки наносили удары ногами в живот и кулаками по лицу. "Артем умолял меня не звонить в полицию, потому что они не дадут ему жить, и вообще это страшные люди, они могут и убить по дороге в училище, что это такое город и здесь есть какие-то "смотрящие", которые присутствуют при всех драках и одобряют или не одобряют самосуд, определяют, кого бить, и что некоторые из них пошли и в полицию работать", - рассказала женщина.

По ее словам, в городе точно так же били другого парня. "Он живет вне этой бандитской "системы города" по наводке какой-то девочки, видимо, которую он отшил (здесь девочки в прямом смысле вешаются на мальчиков, особенно приличных), парень оказался в больнице с черепно-мозговой", - пишет она и добавляет, что также были избиты два парня. "В общем, эти все дрожат и боятся обращаться в Полицию, объясняя это тем, что их могут вообще убить. А банда придурков подросткового возраста ходит и по наводке бьет толпой "согрешивших", на которых "жалуются". Это должно быть остановлено. Точка", - резюмирует женщина.

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В отделе коммуникации полиции Каменского сообщили, что зарегистрировали соответствующее обращение. "Заявительница просит установить личности подростков, которые избили ее сына. Материал зарегистрирован, в настоящее время полиция проводит проверку. По этому материалу работают инспекторы ювенальной превенции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - проинформировали в полиции. Правоохранители отметили, что за последнее время зарегистрировали лишь один случай обращения о подобном нападении.

На Днепропетровщине толпа подростков избила парня
На Днепропетровщине толпа подростков избила парня
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 Теги: избили, Днепропетровщина

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Сегодня, 17:17 » Автор: Анна Мартынова
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