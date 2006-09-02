На Днепропетровщине толпа подростков избила парня

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В Луганской области в городе Счастье на днях между подростками возникла ссора. Тринадцатилетний мальчик и еще пять подростков что-то не поделили и парня отвели в лесопосадку. Там тринадцатилетнего подростка жестоко избили. Мальчики все снимали на камеру. На следующий день мать мальчика, которого избили подростки, обратилась в