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На рынке в Киеве титушки расстреляли людей

На рынке в Киеве титушки расстреляли людейРаботники рынка позвали на помощь охрану базарчика.

Инцидент со стрельбой случился около 18.00 на столичной улице Киквидзе (Михаила Бойчука).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

На столичный продуктовый рынок, расположенный в начале улице Киквидзе, который в народе называется "Яма", ближе к концу рабочего дня приехали неизвестные молодчики и вступили в конфликт с местными торговцами, сообщили "Стране" из информированных источников в полиции.

Работники рынка позвали на помощь охрану базарчика, но непрошенные гости не испугались сторожей и открыли по ним огонь из, предположительно, травматического оружия. Торговцы видели как минимум двоих людей из группы "титушек" с оружием, причем двое стрелков, по словам продавцов базарчика, по всей видимости настоящие отморозки, так как стреляли охранникам, целясь в лицо.

Сейчас на месте работает бригада "скорой помощи" и полиция. Следователи проводят осмотр места происшествия и ищут стрелянные гильзы. По предварительным данным стреляли из резинострелов и как минимум у одного охранника огнестрельные ранения лица и его отвезли в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголового дела по ч.4 ст.296 УК Украины - Хулиганство с использованием огнестрельного оружия. Максимальное наказание до 7 лет тюрьмы.

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Рабочая версия конфликта - передел сфер влияния на рынке между торговцами. Вероятно, кто-то из противоборствующих сторон и нанял "титушек" для разборок с оппонентами.
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 Теги: Киев, титушки, стрельба

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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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