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Раздел: Происшествия  
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В Киеве водитель за рулем Mercedes сбил мотоциклиста

В Киеве водитель за рулем Mercedes сбил мотоциклистаМотоциклист двигался по улице Саксаганского .

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла произошло во вторник, 4 сентября, на площади Победы в Киеве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Отмечается, что мотоциклист двигался по улице Саксаганского в сторону проспекта Победы, а водитель Mercedes с европейской регистрацией ехал по проспекту Победы в направлении центра столицы.

По словам водителя авто, он ехал на зеленый сигнал светофора, а мотоциклист начал движение на желтый свет. Следственная группа устанавливает виновника аварии.

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На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего с травмой ноги.
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 Теги: Киев, Mercedes, мотоциклист

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Вчера, 23:38 » Автор: Едгар Букмирза
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