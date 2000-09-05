Раздел: Происшествия
В Киеве водитель за рулем Mercedes сбил мотоциклиста
Мотоциклист двигался по улице Саксаганского .
Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла произошло во вторник, 4 сентября, на площади Победы в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Вартові Еспресо".
Отмечается, что мотоциклист двигался по улице Саксаганского в сторону проспекта Победы, а водитель Mercedes с европейской регистрацией ехал по проспекту Победы в направлении центра столицы.
По словам водителя авто, он ехал на зеленый сигнал светофора, а мотоциклист начал движение на желтый свет. Следственная группа устанавливает виновника аварии.
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На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего с травмой ноги.
Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла произошло во вторник, 4 сентября, на площади Победы в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Вартові Еспресо".
Отмечается, что мотоциклист двигался по улице Саксаганского в сторону проспекта Победы, а водитель Mercedes с европейской регистрацией ехал по проспекту Победы в направлении центра столицы.
По словам водителя авто, он ехал на зеленый сигнал светофора, а мотоциклист начал движение на желтый свет. Следственная группа устанавливает виновника аварии.
Читайте также: В Киеве BMW сбил мотоциклиста
На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего с травмой ноги.
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