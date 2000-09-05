Раздел: Происшествия
На Закарпатье ребенок погиб из-за опасной инфекции
В селе объявлен карантин.
В Закарпатской области в селе Порошково Перечинского района зафиксирована вспышка менингококковой инфекции, 11 человек госпитализированы, один ребенок скончался, еще один - в реанимации, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"В ночь с 31 августа на 1 сентября от молниеносной формы менингококковой инфекции в областной инфекционной больнице скончалась восьмилетняя девочка из с. Порошково Перечинского района. Еще 10 жителей села сейчас находятся на лечении: один ребенок с тяжелой генерализованной формой - в отделении интенсивной терапии", - сообщил главный врач областной инфекционной больницы Михаил Поляк.
Он добавил, что шестеро больных имеют локализованную форму - назофарингит, а трое являются носителями этого заболевания, состояние пациентов стабильное.
Специалисты Перечинского межрайонного филиала Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины провели эпидобследования очага по месту жительства больных и осуществили комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.
Разработан и введен в действие оперативный план мероприятий по локализации и недопущению распространения менингококковой инфекции в Перечинском районе.
В Департаменте здравоохранения утверждают, что сейчас ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией в районе контролируемая и стабильная.
В Порошковской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней с 3 по 7 сентября введен карантин.
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Порошковскому сельсовету рекомендовали установить карантин в дошкольных учебных заведениях, запретить проведение массовых мероприятий на территории села, проводить разъяснительную работу с ромским населением по содействию медицинским работникам в обследовании на менингококковую инфекцию.
В Закарпатской области в селе Порошково Перечинского района зафиксирована вспышка менингококковой инфекции, 11 человек госпитализированы, один ребенок скончался, еще один - в реанимации, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"В ночь с 31 августа на 1 сентября от молниеносной формы менингококковой инфекции в областной инфекционной больнице скончалась восьмилетняя девочка из с. Порошково Перечинского района. Еще 10 жителей села сейчас находятся на лечении: один ребенок с тяжелой генерализованной формой - в отделении интенсивной терапии", - сообщил главный врач областной инфекционной больницы Михаил Поляк.
Он добавил, что шестеро больных имеют локализованную форму - назофарингит, а трое являются носителями этого заболевания, состояние пациентов стабильное.
Специалисты Перечинского межрайонного филиала Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины провели эпидобследования очага по месту жительства больных и осуществили комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.
Разработан и введен в действие оперативный план мероприятий по локализации и недопущению распространения менингококковой инфекции в Перечинском районе.
В Департаменте здравоохранения утверждают, что сейчас ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией в районе контролируемая и стабильная.
В Порошковской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней с 3 по 7 сентября введен карантин.
Читайте также: В Киеве водитель за рулем Mercedes сбил мотоциклиста
Порошковскому сельсовету рекомендовали установить карантин в дошкольных учебных заведениях, запретить проведение массовых мероприятий на территории села, проводить разъяснительную работу с ромским населением по содействию медицинским работникам в обследовании на менингококковую инфекцию.
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