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На Закарпатье ребенок погиб из-за опасной инфекции

На Закарпатье ребенок погиб из-за опасной инфекции В селе объявлен карантин.

В Закарпатской области в селе Порошково Перечинского района зафиксирована вспышка менингококковой инфекции, 11 человек госпитализированы, один ребенок скончался, еще один - в реанимации, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"В ночь с 31 августа на 1 сентября от молниеносной формы менингококковой инфекции в областной инфекционной больнице скончалась восьмилетняя девочка из с. Порошково Перечинского района. Еще 10 жителей села сейчас находятся на лечении: один ребенок с тяжелой генерализованной формой - в отделении интенсивной терапии", - сообщил главный врач областной инфекционной больницы Михаил Поляк.

Он добавил, что шестеро больных имеют локализованную форму - назофарингит, а трое являются носителями этого заболевания, состояние пациентов стабильное.

Специалисты Перечинского межрайонного филиала Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины провели эпидобследования очага по месту жительства больных и осуществили комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

Разработан и введен в действие оперативный план мероприятий по локализации и недопущению распространения менингококковой инфекции в Перечинском районе.

В Департаменте здравоохранения утверждают, что сейчас ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией в районе контролируемая и стабильная.

В Порошковской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней с 3 по 7 сентября введен карантин.

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Порошковскому сельсовету рекомендовали установить карантин в дошкольных учебных заведениях, запретить проведение массовых мероприятий на территории села, проводить разъяснительную работу с ромским населением по содействию медицинским работникам в обследовании на менингококковую инфекцию.
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 Теги: Закарпатье, болезнь

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Сегодня, 02:15 » Автор: Анна Мартынова
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