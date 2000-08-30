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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине несовершеннолетний обокрал родителей своей девушки

На Киевщине несовершеннолетний обокрал родителей своей девушкиОн был ранее судим.

В селе Гоголев Броварского района несовершеннолетний парень обокрал дом родителей своей девушки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Установлено, что дочь пострадавших познакомилась с 17-летним парнем полгода назад. Пара стала жить вместе в доме с родителями девушки.

В августе юноша внезапно исчез в неизвестном направлении. Оказалось, что вместе с несостоявшимся зятем из дома пропали золотые украшения и 500 евро.

Задержали парня на горячем. Выяснилось, что он был неоднократно судим за нанесение телесных повреждений и кражи, а кроме того – находился в розыске за неявку в суд.

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Сейчас парень находится в СИЗО. Там он проведет 45 дней.

Расследование продолжается.
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 Теги: Киевщина, воровство

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Сегодня, 15:17 » Автор: Анна Мартынова
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