Раздел: Происшествия
На Киевщине несовершеннолетний обокрал родителей своей девушки
Он был ранее судим.
В селе Гоголев Броварского района несовершеннолетний парень обокрал дом родителей своей девушки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что дочь пострадавших познакомилась с 17-летним парнем полгода назад. Пара стала жить вместе в доме с родителями девушки.
В августе юноша внезапно исчез в неизвестном направлении. Оказалось, что вместе с несостоявшимся зятем из дома пропали золотые украшения и 500 евро.
Задержали парня на горячем. Выяснилось, что он был неоднократно судим за нанесение телесных повреждений и кражи, а кроме того – находился в розыске за неявку в суд.
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Сейчас парень находится в СИЗО. Там он проведет 45 дней.
Расследование продолжается.
В селе Гоголев Броварского района несовершеннолетний парень обокрал дом родителей своей девушки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что дочь пострадавших познакомилась с 17-летним парнем полгода назад. Пара стала жить вместе в доме с родителями девушки.
В августе юноша внезапно исчез в неизвестном направлении. Оказалось, что вместе с несостоявшимся зятем из дома пропали золотые украшения и 500 евро.
Задержали парня на горячем. Выяснилось, что он был неоднократно судим за нанесение телесных повреждений и кражи, а кроме того – находился в розыске за неявку в суд.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Сейчас парень находится в СИЗО. Там он проведет 45 дней.
Расследование продолжается.
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