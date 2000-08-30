Раздел: Происшествия
Под Киевом супруги убили и закопали женщину
Их приговорили к 12-ти годам.
Деснянский районный суд г. Киева приговорил супругов к 12 годам лишения свободы. Их обвинили в убийстве знакомой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
Как стало известно, план покушения супруги разработали заранее.
Согласно этому плану, они пригласили потерпевшую на совместный отдых за город. По дороге в заведение супруга попросила остановить автомобиль. В то время, пока она следила за окружающей обстановкой, её муж остался в машине и задушил женщину. Тело вывезли и закопали в лесу.
Кроме того, супруги похитили автомобиль, на котором скрылись с места преступления.
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Отметим, что свою вину злоумышленники не признали, утверждая, что никакого отношения к убийству не имеют. Также, муж заявил, что работники полиции предложили признать ему вину в содеянном, пообещав отпустить жену.
Деснянский районный суд г. Киева приговорил супругов к 12 годам лишения свободы. Их обвинили в убийстве знакомой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
Как стало известно, план покушения супруги разработали заранее.
Согласно этому плану, они пригласили потерпевшую на совместный отдых за город. По дороге в заведение супруга попросила остановить автомобиль. В то время, пока она следила за окружающей обстановкой, её муж остался в машине и задушил женщину. Тело вывезли и закопали в лесу.
Кроме того, супруги похитили автомобиль, на котором скрылись с места преступления.
Читайте также: В Киеве у метро горит ресторан: образовались пробки
Отметим, что свою вину злоумышленники не признали, утверждая, что никакого отношения к убийству не имеют. Также, муж заявил, что работники полиции предложили признать ему вину в содеянном, пообещав отпустить жену.
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